Синоптики рассказали, сколько продержится сильный туман в столице
Туман, который накрыл Киев и Киевскую область, сохранится до утра субботы, 10 февраля. Видимость составит до 500 м. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычйным ситуациям.
«По данным Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 9 февраля и ночью 10 февраля в Киеве и Киевской области туман, видимость 200−500 м», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики сообщили, что на выходных в Украине ожидается небольшое потепление в Киеве температура воздуха днем не опустится ниже 0.
Напомним, вечером 8 февраля в Киеве начался сильный снегопад.
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