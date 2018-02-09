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Туман в Киеве

Синоптики рассказали, сколько продержится сильный туман в столице

Инф. «ФАКТОВ»

09.02.2018 21:42 275

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Туман, который накрыл Киев и Киевскую область, сохранится до утра субботы, 10 февраля. Видимость составит до 500 м. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычйным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 9 февраля и ночью 10 февраля в Киеве и Киевской области туман, видимость 200−500 м», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что на выходных в Украине ожидается небольшое потепление в Киеве температура воздуха днем не опустится ниже 0.

Напомним, вечером 8 февраля в Киеве начался сильный снегопад.

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