Прославленный пловец-паралимпиец Виктор Смирнов возрождает свой «именной» турнир (фото)

10 февраля в городе Славянске Донецкой области стартует Всеукраинский открытый турнир по плаванию среди детей с инвалидностью на призы Героя Украины, шестикратного паралимпийского чемпиона Виктора Смирнова. 115 участников в возрасте от семи до 17-ти лет с нарушениями зрения, слуха, умственного и физического развития, опорно-двигательного аппарата будут состязаться два дня. Победители и призеры соревнований в личном первенстве будут награждены грамотами и медалями, лучшие спортсмены в каждой дисциплине и возрастной группе — кубками и призами от Виктора Смирнова.



Выдающийся незрячий пловец, заслуженный мастера спорта Украины Виктор Смирнов после пятилетнего перерыва решил возродить свой именной турнир для детей. До начала войны девять турниров на призы Виктора Смирнова были проведены в Донецке.

— Это будет как раз десятый, можно сказать, юбилейный турнир, — рассказал Виктор Смирнов «ФАКТАМ». — Последний турнир перед войной состоялся в феврале 2014 года и имел статус международного — в нем тогда приняли участие 278 детей и 16-ти областей Украины. В этот раз ряд областей не смогли прислать своих участников — как из-за недостатка финансирования, так и из-за опасений родителей детей, вызванных тем обстоятельством, что востоке Донецкой области идут боевые действия. Хотя мы ответственно заверили всех участников, что боевых действий поблизости Славянска нет.

Разместят спортсменов в таком красивом и комфортном месте, как детский оздоровительный комплекс «Жемчужина Донбасса» в Святогорье. Доставлять на соревнования будут автобусами. Организаторами соревнований выступили департамент семьи, молодежи и спорта Донецкой областной госадминистрации, Славянский городской совет, Донецкий региональный центр по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт», Донецкая областная детско-юношеская спортивная школа для инвалидов.



*Виктор Смирнов награждает победителей турнира. Снимок 2013 года

Виктор Смирнов, о котором не раз писали «ФАКТЫ», став вынужденным переселенцем в Славянске, как и его товарищ по сборной Александр Мащенко, продолжает свою спортивную карьеру: сейчас готовится к чемпионату Европы, который пройдет в августе в Ирландии. А кроме того, как депутат Славянского горсовета активно развивает спорт.

— Бассейн в Славянске не был рассчитан на инвалидов-колясочников. Кроме пандуса на входе в здание, других приспособлений, облегчающих передвижение опорников по бассейну, до недавнего времени не было. В прошлом году при содействии Красного Креста в бассейне появился подъемник для спуска опорников в воду, — поделился Виктор своими наработками. — Также я обратился к главе области Павлу Жебривскому по вопросу установки лифта — для подъема инвалидов на второй этаж здания. Павел Иванович уже отреагировал на обращение — средства для установки лифта уже выделены и разрабатывается проектно-сметная документация. Развитию спорта в городе, безусловно, содействует и повышение размера стипендий для лучших спортсменов города. В 2016 году в Славянске 20 спортсменов получали стипендию в размере 92 гривен, а с 2017-го ее размер возрос практически впятеро: теперь он составляет от 580 и до 1600 — в зависимости от имеющихся достижений.

Торжественное открытие турнира состоится в субботу, 10 февраля, в 12.00. Закрытие и награждение спортсменов пройдет в воскресенье, 11 февраля, в 13.30.

Фото Донецкого регионального центра «Инваспорт»