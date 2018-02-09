Гриппом и ОРВИ в Киеве заболели 6,5 тыс. учащихся, занятия прекращены в 75 школах

Количество средних школ в Киеве, в которых приостановлены занятия из-за гриппа и ОРВИ, 9 февраля 2017 года увеличилось до 75. Кроме того, отменены занятия в 429 коммунальных общеобразовательных учебных заведениях. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

«В настоящее время учебный процесс приостановлен в 75 школах (2127 классов) полностью и в 59 школах (386 классов) покласово», — написал Поворозник в Facebook.

Наибольшее количество закрытых школ — в Деснянском (22) и Оболонском (19) районах, тогда как в Шевченковском районе на карантин не ушла ни одна школа.

Чиновник напомнил, что всего в столице насчитывается 429 коммунальных общеобразовательных учебных заведений (272,2 тысяч учащихся).

Накануне сообщалось, 8 февраля в Киеве были приостановлены занятия в 57 школах и 1606 классах, в которых уровень заболеваемости учащихся гриппом и ОРВИ превысил 20%.

