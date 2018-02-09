Голкипер «Бешикташа» продолжит карьеру в киевском «Динамо»

Травма основного вратаря Георгия Бущана вынудила киевское «Динамо» в срочном порядке занятся поиском еще одного голкипера (в обойме остались только 25-летний Артур Рудько и 20-летний Владимир Маханьков). Выбор «бело-синих» пал на 30-летнего стража ворот Дениса Бойко, который последние два с половиной года был связан контрактом с турецким «Бешикташем», но так и не заиграл в стамбульском клубе. Вратарь, значившийся в заявке сборной Украины на Евро-2016 (шесть встреч в ее составе), 10 февраля должен присоединиться к команде Александра Хацкевича на сборе в Испании.

Напомню, что Бойко — воспитанник киевского «Динамо». В составе первой команды столичного клуба он провел 15 поединков, в которых пропустил 16 мячей. За годы карьеры сын известного в прошлом динамовца Александра Бойко также защищал последний рубеж ЦСКА, «Оболони», «Кривбасса» и «Днепра», с которым дошел до финала Лиги Европы.

Прошлый сезон Денис провел в аренде в испанской «Малаге», но принял участие всего в пяти матчах (последнее его появление на поле в официальном поединке датировано еще 17 декабря 2016 года).

Кстати, «Динамо» сможет внести Бойко в заявку на Лигу Европы несмотря на то, что регистрация закончилась 1 февраля (Бущан травмировался более чем на 30 дней, а Владимир Маханьков будет заявлен по списку «Б»).