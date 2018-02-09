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Добыча газа в Польше

В Польше обнаружены новые залежи газа

Инф. «ФАКТОВ»

09.02.2018 23:37 245

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В польском городе Перемышль, который расположен недалеко от границы с Украиной, на глубине более 2 тысяч метров под землей найдены новые залежи газа.

Об этом сообщает пресс-служба польского нефтегазового концерна PGNiG.

Председатель PGNiG сообщил, что найденный источник гарантирует газообеспечение на несколько десятилетий. Месторождение вблизи Пшемышля находится в эксплуатации уже 60 лет, но новые залежи удалось обнаружить благодаря инновационным методам бурения.

Сообщается, что это месторождение является крупнейшим в Польше. Содержание метана здесь составляет приблизительно 98−99%. К концу года PGNiG планирует пробурить еще три скважины, а бурение следующей начнется в феврале.

Буровые работы выполняются компанией EXALO Drilling.

Напомним, в январе премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина сможет обеспечить себя газом собственной добычи через 3−4 года.

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