Трамп подписал закон о бюджете США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал закон, позволяющий продлить финансирование правительства США. Об этом он сообщил в пятницу в своем Twitter.

«Просто подписал закон. Наши военные теперь будут сильнее, чем когда-либо. Мы любим и нуждаемся в наших военнослужащих и даем им все, и даже больше. Это происходит впервые за долгое время», — сообщил Трамп.

Он также добавил, что, не имея большего числа республиканцев в конгрессе, «пришлось увеличивать расходы на вещи, которые нам не нравятся или которых мы не хотим».

По словам американского президента, это было сделано с целью позаботиться об американских военных. «К сожалению, для того, чтобы принять законопроект, нам понадобились голоса демократов. Нужно выбрать больше республиканцев в 2018 году», — заявил Трамп.

Напомним, что 9 февраля, в конгрессе Соединенных Штатов Америки приняли новый бюджет, что должно положить конец так называемому «шатдауну» и возобновить работу федеральных органов США.

Отмечается, что бюджет одобрили сенат и палата представителей. Документ имеет 650 страниц. В бюджете предлагается увеличить расходы на оборону примерно на 300 млрд долларов, а также расходы федерального правительства.

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2018 г.