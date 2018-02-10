﻿

USD 27.06
RSS
Авто в Южном Судане

В Южном Судане 15 человек погибли из-за конфликта о названии поселка

Инф. «ФАКТОВ»

10.02.2018 0:07 126

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

По меньшей мере 15 человек погибли в Южном Судане в результате столкновений кланов из-за переименования поселка в штате Джонглей.

Об этом передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местного правительства.

«Межклановые столкновения начались в среду и продолжились в четверг, 15 человек погибли, восемь получили ранения», — заявил представитель властей штата Джакоб Акеч Денг.

Один клан напал на другой в населенном пункте Коланг-Пайам (Kolang Payam) в отместку за убийство, которое произошло в декабре прошлого года из-за спора о названии деревни. Сообщается, что также возник конфликт из-за права на обладание пастбищами.

По данным правоохранителей, в декабре из-за конфликта кланов Ниара и Абии из-за пастбищ погибли 22 человека и были ранены 18.

Местные власти усилили меры безопасности.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины