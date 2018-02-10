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Манафорт

Экс-советник Януковича Манафорт помогал редактировать пресс-релизы и документы Минюста Украины

Инф. «ФАКТОВ»

10.02.2018 0:50 179

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Советник экс-президента Виктора Януковича, а впоследствии — руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт давал указания Министерству юстиции Украины и был вовлечен в процессы управления страной.

Об этом Громадському TV рассказал журналист Фрэнк Фоер, опубликовавший расследование о Поле Манафорте .

По его словам, Манафорт был глубоко вовлечен в управление страной. В частности, он помогал редактировать пресс-релизы и документы Минюста.

На вопрос журналистки, что именно редактировал Манафорт, Фоер ответил: «Это в основном касалось дела Тимошенко. Главное, что Манафорт сделал для Януковича, — пытался оправдать заключение Тимошенко. Он работал с юридической компанией Skadden, Arps и Грегором Крейгом, а те готовили юридическое обоснование преследования экс-премьера».

Также Манафорт искал способ создать лучшую визуальную картинку всего, что касалось лишения свободы Тимошенко. «Это была одна из его основных задач», — добавил Фоер.

Ранее издание The Atlantic опубликовало расследование о Манафорте, в котором, в частности, рассказывалось, что он имел большое влияние на Януковича.

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