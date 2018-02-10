Глава НБУ будет назначен на следующей пленарной неделе, — Парубий

На следующей пленарной неделе в парламенте будет решен вопрос о назначении главы Национального банка Украины и членов ЦИК. Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил в интервью телеканалу «РАДА» в пятницу.

«Кандидат на должность председателя Национального банка также проведет дискуссии с фракциями — такова была рекомендация профильного комитета. Я надеюсь, что к следующей пленарной неделе мы будем иметь завершенные политические дискуссии по этому поводу», — сказал Парубий.

Относительно назначения нового состава ЦИК Парубий отметил, что «ситуация немножко сложнее, потому что, согласно принятому антикоррупционному законодательству, все кандидаты должны пройти спецпроверку, а она может длиться около 20 дней».

Ранее сообщалось, что профильный комитет рекомендовал Раде назначить главой НБУ Якова Смолия, исполняющего ныне обязанности главы Нацбанка.