В ГПУ объяснили, почему международный суд может отменить решения по делу Януковича

Начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил об угрозе отмены решения по делу экс-президента Украины Виктора Януковича из-за применения заочной процедуры. Об этом он заявил в эфире «Радио Свобода».

«Разрешение суда на заочное расследование — это очередной шаг к завершению дел по тем лицам, которых следствие по материалам собранных доказательств считает организаторами преступлений, совершенных во время протеста. Но заочная процедура, которая регулируется УПК, вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным стандартам и практике Европейского суда», — отметил Горбатюк.

Он добавил, что на практике это может означать, что, даже пройдя эту процедуру, можно получить отмену приговора международным судом.

Поэтому, по мнению представителя Генпрокуратуры, очень важно внести изменения в законодательство о заочном осуждении.

«Иногда складывается впечатление, что, видимо, кому-то выгодно, чтобы были сомнения в легитимности этих процессов, чтобы те, кто под ними находятся, в будущем получили шанс чисто по процедурным вопросам отменить приговоры по делам», — сказал Горбатюк.

Ранее сообщалось, что 7 февраля суд разрешил осуществить специальное (заочное) досудебное расследование относительно экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и бывшего первого заместителя главы СБУ Владимира Тоцкого.