В 2018 году состоится 49 премьер украинских фильмов, — Госкино

В 2018 году состоится 49 премьер украинских фильмов. Об этом рассказал председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко в эфире 5 канала.

«Я когда шел на программу, мы составили список, сколько премьер будет в этом году, и у нас получилась цифра 49 — это очень много. Мы сейчас не говорим о художественных, полнометражных, мы говорим о разных видах фильмов, даже документальных, — сообщил Ильенко. — Меня эта цифра вдохновляет».

По его словам, все эти ленты будут показаны в широком или ограниченном прокате на большом экране.

«Пожалуй, наиболее масштабной премьерой ближайших месяцев будет эмоциональный фильм „Похищенная принцесса“ — это второй в истории Украины полнометражный 3D-анимационный фильм. И судя по всему, это будет также и кассовый успех, я надеюсь», — сказал председатель Госкино.

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