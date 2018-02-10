В США из-за снегопадов отменили более 1,5 тысяч авиарейсов

Сильные снегопады в пятницу стали причиной отмены более 1,5 тыс. авиарейсов на Среднем Западе США. Об этом информирует издание USA Today.

Подавляющее большинство этих рейсов пришлось на три международных аэропорта в Чикаго (штат Иллинойс) и Детройте (штат Мичиган). Их администрация вывела более 280 единиц снегоуборочной техники для очистки взлетно-посадочных полос.

Авиакомпании пошли на послабления для пассажиров, забронировавших билеты на отмененные рейсы, разрешив перебронировать их на новые даты вылета без уплаты положенных сборов.

Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о последствиях холодов и снегопадов, касающееся примерно 23 млн жителей Среднего Запада. «У нас выпадет снега больше нормы сегодня, завтра и в воскресенье. Снега будет больше, чем в любой отдельно взятый день двух предыдущих зим», — приводит издание обращение мэра Чикаго Рама Эмануэля к горожанам.

Градоначальник обещал сделать все возможное, чтобы горожане, пользующиеся городским транспортом, а также уязвимые категории граждан — больные и престарелые — не ощутили на себе воздействия непогоды. Кроме того, он обещал также оказать помощь бездомным.

Снегопады повлияли и на движение на дорогах. Согласно поступившим сообщениям, на шоссе близ города Гейлсбург в штате Мичиган в пятницу столкнулись 32 легковые машины и 19 автофургонов. Пострадал один человек.

Напомним, что украинские синоптики также предупреждают о сложных погодных условиях.