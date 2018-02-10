Президент Южной Кореи провел встречу с сестрой Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел в субботу встречу с делегацией из Северной Кореи во главе с формальным главой государства, председателем президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Намом. Об этом сообщает агентство Ренхап.

В состав делегации, приглашенной во дворец, входила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и председатель государственного комитета по делам физической культуры и спорта Чве Хви.

Уровень делегации стал самым высоким со времени окончания Корейской войны. Также первым в истории стал и визит члена семьи лидера КНДР в Южную Корею.

Глава Южной Кореи встретил делегацию КНДР в президентском дворце. Стороны обменялись рукопожатиями. После встречи состоялся обед, который устроил президент Южной Кореи в честь гостей из Северной Кореи.

Делегация прибыла в Южную Корею в пятницу, присутствовала на открытии олимпиады в Пхенчхане, а в воскресенье завершит визит и отправится на родину.

Ранее сообщалось, что в олимпиаде в Пхенчхане принимают участие 22 северокорейских спортсмена. Также из КНДР прибыло несколько сотен болельщиков и оркестр «Самджиён». Он выступил в Канныне 8 февраля, а в воскресенье, 11 февраля, даст концерт в Сеуле на мероприятиях, посвященных проведению Олимпиады. Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане завершатся 25 февраля.