Мэттис призвал Раду быстрее принять закон о нацбезопасности

Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Верховную Раду к скорейшему принятию закона о национальной безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

«Поскольку Верховная Рада готовится к обсуждению закона о нацбезопасности, министр обороны США Мэттис призывает к скорейшему принятию законодательства, которое обеспечит прочную правовую основу для реформ в сфере обороны с целью поддержания безопасной и демократической Украины», — говорится в сообщении.

Так як @verkhovna_rada готується до обговорення закону про нац. безпеку, міністр оборони США Меттіс закликає до швидкого прийняття законодавства, що забезпечить міцну правову основу для реформ у сфері оборони для підтримки безпечної і демократичної Україниhttps://t.co/0t8U499zjA — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9 февраля 2018 г.

Напомним, что 5 февраля президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о соответствующем законопроекте по нацбезопасности. Рассмотрев документ, СНБО одобрил его и предложил Порошенко внести законопроект с подписью секретаря ведомства Александра Турчинова на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщали fakty.ua, Мэттис поблагодарил Украину за смелость перед лицом российской агрессии.