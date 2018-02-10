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Мэттис

Мэттис призвал Раду быстрее принять закон о нацбезопасности

Инф. «ФАКТОВ»

10.02.2018 6:12 94

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Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Верховную Раду к скорейшему принятию закона о национальной безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

«Поскольку Верховная Рада готовится к обсуждению закона о нацбезопасности, министр обороны США Мэттис призывает к скорейшему принятию законодательства, которое обеспечит прочную правовую основу для реформ в сфере обороны с целью поддержания безопасной и демократической Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, что 5 февраля президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о соответствующем законопроекте по нацбезопасности. Рассмотрев документ, СНБО одобрил его и предложил Порошенко внести законопроект с подписью секретаря ведомства Александра Турчинова на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщали fakty.ua, Мэттис поблагодарил Украину за смелость перед лицом российской агрессии.

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