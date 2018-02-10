Орбан заявил о завершении в Венгрии "эры газовой монополии" России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о «завершении эры российской газовой монополии в Венгрии». Соответствующее заявление Орбан сделал в Будапеште после встречи с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, сообщает Deutsche Welle.

Венгерский премьер указал, в частности, на прогресс в реализации двустороннего соглашения с Румынией с целью поставок румынского газа в Венгрию. Этот проект позволит Будапешту в будущем покупать более 4 миллиардов кубических метров румынского газа в год.

Как отметил Орбан, ожидается, что голубое топливо из соседней страны в 2021—2022 годах будет обеспечивать более 50% потребностей Венгрии в импорте газа.

Он подчеркнул, что реализация договоренностей ставит Венгрию в значительно лучшее «геостратегическое положение». Кроме того, это означает также «совершенно новую ситуацию не только для Венгрии, но и для региона».

Орбан также уточнил, что венгерская часть газопровода уже построена, а румынская ветка еще строится. На сегодня Венгрия практически полностью зависит от российских поставок газа и нефти. Кроме того, российские компании занимаются сооружением единственной в Венгрии АЭС.

Ранее fakty.ua сообщали, что об усилении позиций Венгрии говорилось и в прогнозах на текущий год: согласно им, разногласия между старыми членами Евросоюза и государствами-евроскептиками в 2018 году могут стать непримиримыми, и центр влияния может сместиться с Франции и Германии на объединение бывших республик коммунистического лагеря — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии (так называемая Вышеградская группа). К этим четырем государствам может присоединиться Австрия. Новый австрийский канцлер Себастьян Курц по своим взглядам близок к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, которого часто упрекают в популизме. Получившееся в результате объединение государств-евроскептиков может превратиться в новую Австро-Венгрию.