Боец ВСУ получил ранение в зоне АТО
За прошедшие сутки, 9 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня — ранен один военнослужащий.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
«За прошедшие сутки опорные пункты Вооруженных Сил Украины вновь подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск. На Луганском направлении враг в вечернее время из гранатометов различных видов и стрелкового оружия, вел огонь по нашим позициям возле Светлодарска», — говорится в сообщении.
Вооружение БМП, пулеметы и стрелковое оружие противник применил по защитникам Новоалександровки и Богуславского, минометы калибра 82-мм — по защитникам Новгородского.
Кроме того, днем, боевики из пехотного вооружения обстреливали подступы к Луганскому и Зайцевому.
Напомним, 8 февраля штаб АТО зафиксировал 4 обстрела укреплений сил АТО. В результате вражеского огня на Приазовье получил боевую травму один украинский военнослужащий.
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