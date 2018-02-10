Боец ВСУ получил ранение в зоне АТО

За прошедшие сутки, 9 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня — ранен один военнослужащий.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки опорные пункты Вооруженных Сил Украины вновь подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск. На Луганском направлении враг в вечернее время из гранатометов различных видов и стрелкового оружия, вел огонь по нашим позициям возле Светлодарска», — говорится в сообщении.

Вооружение БМП, пулеметы и стрелковое оружие противник применил по защитникам Новоалександровки и Богуславского, минометы калибра 82-мм — по защитникам Новгородского.

Кроме того, днем, боевики из пехотного вооружения обстреливали подступы к Луганскому и Зайцевому.

Напомним, 8 февраля штаб АТО зафиксировал 4 обстрела укреплений сил АТО. В результате вражеского огня на Приазовье получил боевую травму один украинский военнослужащий.