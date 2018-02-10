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Рег Э. Кэти

Умер актер, сыгравший Фредди в "Карточном домике" (фото)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

10.02.2018 7:49 311

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В пятницу, 9 февраля, в Нью-Йорке скончался популярный голливудский актер Рег Э. Кэти. Он умер от рака легких в возрасте 59 лет. Кэти был известен прежде всего по роли Фредди в сериале «Карточный домик», за которую в 2015 году получил премию «Эмми».

КомпанияNetflix распространила официальное заявление: «У нас разбито сердце из-за ухода нашего друга и коллеги по „Карточному домику“ Рега Э. Кэти. Рег был добрейшим человеком, актером с огромной отдачей, настоящим джентльменом. Наши соболезнования его семье».

За роль Фредди актер получил премию «Эмми»

Реджинальд Юджин Кэти родился 18 августа 1958 года в Алабаме. Окончил Мичиганский университет и Драматическую школу в Йельском университете.

Рег Э. Кэти начал карьеру актера в 1984 году, сыграв небольшую роль в телефильме «История доктора». За свою карьеру он снялся в более чем70 фильмах и сериалах. Наибольшей популярностью из них пользовались комедия «Маска», триллер «Семь», сериалы «Прослушка», «Скорая помощь», «Карточный домик».

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