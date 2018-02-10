ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.10 февраля 2018

Эту фигурку хотел выставить вчера. Вчера во всем мире отмечали (или не отмечали, не зная об этом) международный день стоматолога. К стыду своему так и не нашел в нашей огромной коллекции фигурку, посвященную представителям именно этой профессии. И акушеры есть, и аптекари есть, и терапевты тоже есть. Вот он — стоит перед вами, высокомерно поглядывая на всех из-под антикварного пенсне. А вот стоматолога, как назло так и не нашел.

Кстати, должен заметить, что тема представителей разных профессий — одна из наиболее популярных в фарфоровом производстве. Особенно популярной она была в советское время, когда на десятках фарфоровых заводов и фабрик огромными тиражами выпускались доярки и летчики, милиционеры и трактористы, школьные учителя и оленеводы. Сейчас, когда на постсоветском пространстве почти не осталось фарфоровых производств, занимающихся выпуском фигурок и сюжетных композиций, каждая такая фигурка из прошлого воспринимается как маленькое чудо, как картинка застывшей прошлой действительности. Мы еще не раз будем обращаться к теме профессий, а пока я хочу объяснить, почему фигурку сегодняшнего доктора не поставил вчера.

Недавно, находясь на приеме у стоматолога, вспоминал, как лет 12 назад решил удалить зуб, ''залегший'' в неудобном для операции месте. В одной из стоматологических клиник на Печерске меня заверили, что для них моя проблема — не проблема. Операцию делали под общим наркозом. Когда я пришел в себя, над собой увидел озабоченные лица докторов, почему-то часто повторявших одно и то же: извините, как-то так получилось, извините, пожалуйста… Я даже не смог их переспросить, в чем дело, так как мои челюсти (одна из которых к тому времени оказалась поломанной!) были скованы специальной металлической системой. 42 дня я провел с закрытым ртом! Зато похудел килограммов на восемь…

Дорогие мои друзья и сегодняшние именинники, пусть Господь всегда бережет вас от врачебных ошибок. И не только от стоматологических. И не только от врачебных. Добра и счастья вам. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

ДОКТОР

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1971 — 1999

Скульптор: Salvador Furió

Высота: 37 cm