﻿

USD 27.06
RSS
В Киеве посреди Шулявского моста образовалась яма (фото, видео)

В Киеве посреди Шулявского моста образовалась яма (фото, видео)

Инф. «ФАКТОВ»

10.02.2018 8:15 391

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В Киеве на Шулявском путепроводе из асфальта вылезла арматура. Там повредили колеса более 10 авто.

Об этом сообщает «dtp.kiev.ua» на странице в Facebook.

«Опять устал Шулявский путепровод, теперь сверху, от Индустриального на Дорогожичи, повреждены колеса более 10 автомобилей. Посреди проезжей части ямы, из которых торчит арматура. Диски рвет, как пластиковые», — говорится в сообщении.

«По нашей информации, жертвами этого безответственного отношения к дороге стали по меньшей мере 9 автомобилей (в 7 из которых погнутые колесные диски и порванная резина)», — отмечает издание.

Напомним 22 января, в Киеве обрушилась временная конструкция на путепроводе на пересечении проспекта Комарова и бульвара Гавела.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины