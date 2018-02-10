В Киеве посреди Шулявского моста образовалась яма (фото, видео)

В Киеве на Шулявском путепроводе из асфальта вылезла арматура. Там повредили колеса более 10 авто.

Об этом сообщает «dtp.kiev.ua» на странице в Facebook.

«Опять устал Шулявский путепровод, теперь сверху, от Индустриального на Дорогожичи, повреждены колеса более 10 автомобилей. Посреди проезжей части ямы, из которых торчит арматура. Диски рвет, как пластиковые», — говорится в сообщении.

«По нашей информации, жертвами этого безответственного отношения к дороге стали по меньшей мере 9 автомобилей (в 7 из которых погнутые колесные диски и порванная резина)», — отмечает издание.

Напомним 22 января, в Киеве обрушилась временная конструкция на путепроводе на пересечении проспекта Комарова и бульвара Гавела.