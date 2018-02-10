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Суд арестовал Шепелева на два месяца

Суд арестовал Шепелева на два месяца

Инф. «ФАКТОВ»

10.02.2018 8:48 168

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Печерский районный суд Киева 10 февраля избрал для бывшего народного депутата Александра Шепелева меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля.

Об этом сообщает «Униан».

Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение пяти дней. Заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко уточнил, что решение принято в соответствии с постановлением суда от 26 марта 2015 года, потому что «подозреваемому Шепелеву была уже избрана заочно мера пресечения».

Суд прошел частично в закрытом режиме. Шепелев перед этим рассказал, что несколько дней назад его выкрали и два дня выбивали информацию об украинских политиках и «действующих олигархах». После этого якобы переодели и выбросили в Конча-Заспе, где бывшего парламентария и задержали правоохранители.

Прокуратура заявила, что адвокаты подозреваемого злоупотребляют своим правом на защиту.

Напомним, в Главном управлении СБУ столицы открыли уголовное производство по факту избиения бывшего народного депутата Александра Шепелева сотрудниками правоохранительного органа.

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