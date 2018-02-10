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Джастин Трюдо

Кортеж премьер-министра Канады попал в аварию в Лос-Анджелесе (фото)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

10.02.2018 8:18 442

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Вечером 9 февраля кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо оказался замешан в автомобильной аварии, в которой пострадали три человека, сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе недалеко от библиотеки им. Рональда Рейгана. Трюдо покинул ее за несколько минут до аварии. Канадский премьер встречался там с руководителями штата Калифорния. Обсуждались отношения между Канадой и США.

Как сообщает ABC, неожиданно перед кортежем Трюдо возник автомобиль Toyota Highlander. Он резко повернул влево. Произошло столкновение, в котором пострадали женщина, сидевшая за рулем Toyota, ее сын и офицер полиции, сопровождавший кортеж канадского премьер-министра. Их доставили в больницу.

Автомобиль, в котором находился Трюдо, в столкновении не участвовал. Кортеж продолжил путь.

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