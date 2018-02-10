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В Индонезии задержали судно с тонной наркотиков

В Индонезии задержали судно с тонной наркотиков

Инф. «ФАКТОВ»

10.02.2018 9:40 134

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В субботу, 10 февраля, военно-морские силы Индонезии задержали рыболовецкое судно, в котором была обнаружена одна тонна метамфетамина в кристаллах, хранящегося в рисовых мешках.

Об этом сообщил представитель индонезийских ВМС, пишет Straits Times.

Судно под названием Sunrise Glory было остановлено в среду, 7 февраля, в водах острова Батам и отправлено на инспекцию, в ходе которой и были обнаружены наркотики.

Команда судна предоставила только фотокопии регистрационных документов, судно же шло под флагом Сингапура. Однако в индонезийских ВМС считают, что судно могло ходить под разными флагами, а его экипаж занимался нелегальным отловом рыбы и контрабандой.

В полиции сообщили, что найденные на судне наркотики были отправлены из Сингапура в Батам. Затем планировалось довезти их до индонезийской столицы Джакарта по воздуху, поставку должны были забрать двое мужчин, которые были арестованы еще 24 января.

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