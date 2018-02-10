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Сирийские военные сбили израильский истребитель F-16

Сирийские военные сбили израильский истребитель F-16

Инф. «ФАКТОВ»

10.02.2018 10:10 258

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Израильский истребитель F-16 разбился после того, как сирийская система ПВО открыла по нему огонь.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации представителя Армии обороны Израиля, истребитель упал на израильской территории, пилоты в безопасности.

Как утверждают израильские военные, над территорией страны в ночь на субботу был обнаружен иранский беспилотник, запущенный из Сирии. Он был сбит, а затем израильские самолеты нанесли удар по базе в Сирии, где предположительно расположен центр управления иранскими дронами.

Сирийская ПВО открыла огонь по самолетам.

Сирийские военные заявили, что поразили «более одного самолета», Израиль эту информацию не подтверждает.

Напомним, сирийская правительственная авиация в четверг, 8 февраля, нанесла очередной удар по подконтрольным мятежникам районах Восточной Гуте в пригороде Дамаска.

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