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В Украине результате непогоды обесточены восемь населенных пунктов

В Украине в результате непогоды обесточены восемь населенных пунктов

Инф. «ФАКТОВ»

10.02.2018 10:58 103

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В Украине по состоянию на 10 февраля остаются обесточенными в результате непогоды 8 населенных пунктов в Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации спасателей, по состоянию на утро 10 февраля опасные метеорологические явления в Украине не наблюдаются.

«Осадки в виде небольшого снега в городе Киев, Киевской, Кировоградской, Черкасской областях, а также дождь в Донецкой области. Движение транспорта на автодорогах государства обеспечена», — сообщили в ГСЧС.

Напомним, сильные снегопады в пятницу стали причиной отмены более 1,5 тыс. авиарейсов на Среднем Западе США.

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