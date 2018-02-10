В Украине в результате непогоды обесточены восемь населенных пунктов
В Украине по состоянию на 10 февраля остаются обесточенными в результате непогоды 8 населенных пунктов в Черновицкой области.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации спасателей, по состоянию на утро 10 февраля опасные метеорологические явления в Украине не наблюдаются.
«Осадки в виде небольшого снега в городе Киев, Киевской, Кировоградской, Черкасской областях, а также дождь в Донецкой области. Движение транспорта на автодорогах государства обеспечена», — сообщили в ГСЧС.
Напомним, сильные снегопады в пятницу стали причиной отмены более 1,5 тыс. авиарейсов на Среднем Западе США.
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