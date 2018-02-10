Скончался Джон Гэвин, звезда "Психо" и "Спартака" (фото)

В пятницу, 9 февраля, в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) в возрасте 86 лет скончался известный голливудский актер Джон Гэвин. Прежде всего он известен как исполнитель одной из ролей в культовом фильме «Психо» Альфреда Хичкока.

Джон Гэвин родился 8 апреля 1931 года в Лос-Анджелесе. Учился в военной академии. Принимал участие в Корейской войне — служил офицером военно-воздушной разведки. Гэвин свободно владел несколькими иностранными языками, включая испанский.

Джон Гэвин в фильме «Психо»

В середине 50-х начал сниматься в кино. Известность пришла к нему в 1958 году после выхода фильма «Время любить и время умирать», снятого по роману Эриха Марии Ремарка. Затем последовали не менее заметные роли в картинах, которые стали классикой мирового кинематографа — «Имитация жизни», «Спартак», «Психо».

Джон Гэвин в роли Юлия Цезаря в фильме «Спартак»

Гэвин был настолько популярен, что даже рассматривался как претендент на роль Джеймса Бонда после того, как Шон Коннери отказался продолжать играть агента 007.

При президенте США Рональде Рейгане Джон Гэвин был направлен американским послом в Мексику.

Актер был дважды женат. С первой супругой Сисели Эванс он развелся в 1965 году после восьми лет брака. У них родилось двое детей. В 1974 году Гэвин женился на актрисе Констанс Тауэрс. Для нее это тоже был второй брак. Они прожили вместе до самой смерти Джона.

Напомним, ранее стало известно о смерти популярного голливудского актера Рега Э. Кэти, игравшего роль Фредди в сериале «Карточный домик»