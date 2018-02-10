Сестры Кардашьян-Дженнер в панике из-за опасной конкурентки - их юной кузины (фото)

Американская пресса сообщает о том, что пятеро сестер клана Кардашьян-Дженнер и их мать Крис Дженнер всерьез обеспокоены появлением серьезной конкурентки. Как пишет издание Radar Online, особенно сильно Крис переживает за своих младших дочерей — супермоделей Кайли и Кендалл. По ее мнению, их успешному будущему угрожает кузина — 18-летняя начинающая модель Натали Зеттел.

В последнее время родственница знаменитых сестриц, о которой ранее никто из широкой публики не знал, начинает привлекать к себе все больше внимания. В соцсети Instagram у нее уже больше 30 тысяч последователей. Причем, в их числе нет ни одной из ее двоюродных сестер. «Это так грубо со стороны Ким, Кайли и прочих, что они даже не подписались на ее страницу», — написал один из поклонников Натали.

Дженнер-Кардашьян всегда старались, чтобы их привлекательная двоюродная сестра оставалась в тени. Они никогда не приглашали ее в свое популярное телешоу «Семейка Кардашьян». Хотя Ким, Хлое, Кортни. Кайли и Кендалл регулярно общаются с Натали и видятся на семейных праздниках.

Зеттел — дочь младшей сестры Крис Дженнер, Карен Хьютон. Сестры находятся в весьма прохладных отношениях. Четыре года назад Карен заявила в одном из интервью, что Крис интересуют в жизни только деньги, что она обуяна жаждой накопительства и стремится к излишней роскоши, которая самой Карен не нужна. По словам Хьютон, как только Крис появилась на свет ее первыми словами еще в роддоме были: «Где мой „Феррари?“».

В настоящее время 21-летняя Кендалл Дженнер является самой высокооплачиваемой супермоделью мира. По данным журнала Forbes, ее доход в 2017 году составил 22 миллиона долларов, что позволило ей сместить с пьедестала многолетнего лидера рейтинга — бразильянку Жизель Бюндшен. Младшая сестра Кендалл, Кайли Дженнер, также построила успешную модальную карьеру, а также проявила себя, как преуспевающая бизнес-леди, опередив по совокупному доходу всех своих родственниц.

Фанаты проживающей в сан-Диего Натали, которая начала карьеру модели после окончания школы в 2016 году, считают, что у нее есть все шансы затмить Кендалл и Кайли в скором времени, так как она ничуть не уступает им красотой.

Раньше сообщалось, что о себе заявила и кузина Беллы и Джиджи Хадид, которая также решила стать моделью.

Натали общается со своими звездными родственницами