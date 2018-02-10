В Донецкой области полицейский застрелил гражданского во время спора

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по факту убийства 48-летнего жителя г. Часов Яр, который был смертельно ранен 48-летним инспектором штаба батальона «Днепр-1» и от полученных ранений на месте скончался. Подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

— Установлено, что трагедия случилась поздно вечером 9 февраля в городе Часов Яр в квартире местной жительницы, которая пригласила к себе домой знакомого (полицейского) и семейную пару, — рассказала исполняющая обязанности пресс-секретаря прокурора Донецкой области Елена Надеева. — Гости распивали спиртные напитки, затем супруга знакомого отправилась домой, а хозяйка квартиры легла спать. Проснуться женщину заставили крики и ругань мужчин, которые выясняли между собой отношения. Когда она побежала на кухню, посмотреть что произошло, то получила столь сильный удар по голове, от которого она потеряла сознание и упала на пол. Очнувшись примерно в час ночи, вызвала полицию. Подозреваемый был задержан. Сейчас следствие выясняет обстоятельства и причины случившегося. На сегодня известно, что 48-летний сотрудник батальона «Днепр-1» в пылу ссоры произвел выстрел в оппонента из своего табельного оружия. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

О погибшем известно, что он был родом из Горловки, подозреваемый — из Днепра. В полиции же подчеркнули, что конфликт произошел на бытовой почве, что полицейский находился не на службе и был в гражданской одежде.