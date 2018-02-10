На Волыни на взятке в 3 тыс. долл попался сотрудник СБУ

Сотрудник СБУ был задержан во время получения очередной взятки от бизнесмена в размере 3 тыс. долл.

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Задержанный систематически требовал взятки от местных предпринимателей. В обмен на деньги он обещал не препятствовать осуществлению экспортно-импортных операций.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, которое занимает ответственное положение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Киева по подозрению в создании организованной преступной группировки для незаконного отчуждения недвижимости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.