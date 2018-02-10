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Звезде сериала «Школа» взломали и удалили «Инстаграм»

Хакеры взломали и удалили страницу в «Инстаграм» звезды сериала «Школа»

Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

10.02.2018 14:54 1224

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Страницу в соцсети «Инстаграм» Алены Курты, исполняющую роль завуча Дарины Петровны в сериале «Школа» («1+1»), взломали, а затем удалили. Об этом она сама актриса сообщила «ФАКТАМ».

— Знаете, как мне было неприятно! — призналась Алена. — Когда интерес к персоне актера начинает переходить границы разумного, это недопустимо. Каждый человек хочет беречь свое личное пространство.

— Будете восстанавливать страничку?

— Пока нет. Я вообще не очень активный пользователь социальными сетями. Три года назад сознательно удалила свою страницу в «Инстаграм», потому что просто перестала в ней нуждаться. Когда сериал «Школа» стал набирать популярность, было понятно, что людям необходимо пространство, где они могли бы общаться со мной, обсуждать спорные моменты, высказывать мнения. На моей страничке было более 30 тысяч подписчиков! И достаточно активных. Обидно, что в один момент кто-то взломал мой «Инстаграм» и все удалил.

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