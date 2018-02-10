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В Крыму для поддержки политзаключенных собрали два миллиона

В Крыму для поддержки политзаключенных собрали два миллиона

Инф. «ФАКТОВ»

10.02.2018 15:38 137

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В аннексированном Крыму в рамках акции «Крымский марафон» активисты собрали около 2 миллионов рублей (930 тыс. грн.) для поддержки политзаключенных и гражданских активистов на полуострове.

Об этом сообщает «Крымская солидарность».

«Сумма, собранная только в пределах Крыма, составляет уже около 2 млн рублей. Это достаточная сумма для погашения всех штрафов», — отметил координатор организации Дилявер Меметов.

«Благодарим всех, кто оказал помощь и поддержку, вне зависимости от конфессии или национальности, и внес свои 10 рублей в этот марафон, проявив свою солидарность. Вы показали свое единство с теми, кто проявляет свою активную позицию в отношении несправедливости, происходящей сегодня в Крыму», — добавил он.

Напомним, ранее в день рождения Владимира Балуха — украинского патриота, осужденного в Крыму оккупационным «судом», состоялся вечер солидарности с активистом. Организовал вечер Крымский дом в Киеве. На вечере солидарности были собраны 6670 гривен помощи Владимиру Балуху и его семье.

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