Появились новые данные о жертвах в ЧВК "Вагнера" в Сирии

Количество убитых в Сирии бойцов российской частной военной компании «Вагнер» в зоне ударов, нанесенных США, достигло 215 человек.

Об этом в своем Twitter рассказал российский адвокат Марк Фейгин.

«Сообщил человек, общающийся с людьми из „Вагнера“, что число погибших контрактников ЧВК в долине Ефрата в Сирии достигло 215 человек. Подошли к курдскому укрепрайону, развернули артиллерию, дали залп и тут же их накрыли американцы», — рассказал Фейгин.

Он сослался на информацию от своих источников.

Напомним, по словам экс-главы оккупационной администрации Донецка Гиркина (Игорь Стрелков), в Сирии перебили бойцов российской частной военной компании «Вагнер»