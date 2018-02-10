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В Гонконге перевернулся пассажирский автобус: много погибших

В Гонконге перевернулся пассажирский автобус: много погибших

Инф. «ФАКТОВ»

10.02.2018 17:23 180

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В Гонконге перевернулся двухэтажный пассажирский автобус, в результате чего 18 человек погибли.

Об этом сообщает Channel NewsAsia.

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двухэтажного автобуса еще около 60 получили травмы.

Автобус по невыясненной пока причине опрокинулся на бок.

Как отмечает газета South China Morning Post со ссылкой на одного из пострадавших, водитель транспортного средства мог превысить допустимую скорость и не справиться с управлением.

Напомним, ранее крупная дорожная авария произошла 31 декабря на объездной дороге под Львовом возле села Воля Высоцкая Жовковского района.

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