«Ребенок ожил у меня на руках!»: украинка рассказала, как спасла 4-летнюю девочку во Вьетнаме

О том, что украинка Яна Данилич, находясь во Вьетнаме, спасла четырехлетнюю девочку, в Facebook сообщила Виктория Лямец из Киева. Инцидент произошел на территории отеля в бассейне.

«Папа одного из детей обратил внимание, что ребенок лежит в воде спиной вверх, — рассказала Виктория Лямец. - Он бросился в бассейн и вытащил её на берег. Девочка уже не дышала, сердце остановилось. Вся посинела и начала отекать. Персонал отеля впал в панику. Никто из них не знал, что делать. Мама девочки потеряла дар речи, ее охватил паралич. Все напоминало дурной сон. К счастью, в нашей группе оказалась врач-анестезиолог Яна Данилич. Она начала бороться за жизнь девочки. Тут же сделала ребенку массаж сердца и искусственное дыхание. Но девочка не дышала. 5 минут шла борьба за жизнь. Яна пыталась восстановить работу сердца. И ей это удалось! Девочка задышала. И на глазах у изумленных вьетнамцев вернулась к жизни!»

Корреспондент «ФАКТОВ» поговорила с Яной Данилич через несколько часов после ее возвращения домой.

- Я провела во Вьетнаме 25 дней, — рассказала «ФАКТАМ» Яна Данилич. — Это была не просто туристическая поездка, а Upgrade-тур, отдых со смыслом. Суть в том, чтобы не просто лежать на пляже и есть фрукты, а развивать стрессоустойчивость, правильную реакцию в экстремальных ситуациях. Мы участвуем в семинарах, ходим на специальные лекции. Многие ездят в такие туры с детьми. Я ездила одна. И получилось, что тут же применила знания на практике. Ситуация была экстремальная.

— Как это произошло?

- Девочка, которая чуть не утонула — дочка сотрудников отеля, в котором мы остановились. Ее родителей в тот момент не было рядом — они работали. А ребенок плескался в бассейне. Это счастье, что неподалеку оказался Нажмудин Миксон из нашей группы — он играл со своим полуторагодовалым ребенком. Он первым обратил внимание, что девочка лежит на воде лицом вниз. Со стороны можно было подумать, что ребенок просто играется, смотрит вниз. Нажмудин молодец, что решил проверить и подошел поближе. Когда он понял, что произошло, тут же прыгнул в бассейн и вытащил девочку из воды. Малышка в тот момент уже была синяя, не дышала. Нажмудин перевернул ее головой вниз, чтобы выходила вода. На его крик сбежались сотрудники отеля. Но никто из них не знал, что делать.

— А где были вы?

- Я в тот момент была на лекции. Удивительное совпадение: на этой лекции нам как раз рассказывали, как ориентироваться в экстремальных ситуациях. Представьте: сижу на лекции и вдруг слышу крик. Конечно, я бросилась на помощь. Когда прибежала, один из сотрудников отеля забрал у Нажмудина бездыханного ребенка. Но, к сожалению, помочь ему не мог — видимо, просто не знал, что нужно делать. Схватил девочку за ноги, начал с ней бегать… А ведь счет шел на минуты! У мамы девочки началась истерика. Она упала, у нее изо рта пошла пена… Я, не теряя ни минуты, схватила девочку и начала проводить реанимационные мероприятия.

— Что вы сделали?



- Непрямой массаж сердца, искусственное дыхание. Все, что положено в таких ситуациях. Малышка была темно-синего цвета, как баклажан. Говорят, я оказывала ей помощь несколько минут. Не помню. Зато помню, как она задышала (голос Яны дрожит. - Авт.). Как у нее порозовели щечки. Ребенок ожил у меня на руках! Это была победа.

Девочка еще не пришла в себя, но восстановились кровообращение и дыхание, а это самое главное. Я понимала, что ее необходимо отвезти в больницу. Меня удивило, что во Вьетнаме невозможно вызвать «скорую» — человек должен привозить больного самостоятельно. Мы вызвали такси и повезли ребенка в ближайшую больницу. Там девочка уже пришла в сознание.

Яна Данилич, Нажмудин Миксон и спасенная девочка

Следом за нами в больницу приехали ее родители. Мама понемногу приходила в себя. Они с мужем говорили, что очень мне благодарны. А я была безумно счастлива, что ребенок жив. Уже на следующий день малышку привезли обратно в отель. Она не помнит, что с ней произошло. Но невооруженным глазом видно, что ребенок сильно изменился. Раньше она была непослушной, шебутной. А тут как будто повзрослела. Даже взгляд стал другим. Для меня тоже все это не прошло просто так. За те несколько минут перед глазами промелькнула вся жизнь. Конечно, я тоже испугалась. Страх есть у всех врачей, это нормально.

— Где вы работаете?



- В Ужгородском кардиодиспансере. Я анестезиолог в кардиохирургическом отделении. Работаю уже десять лет и видела разные ситуации. Но в условиях больницы это одно, а на улице — совершенно другое. В больнице есть аппаратура, все показатели выводятся на монитор. А в случае, как был с этой малышкой, нужны немного другие навыки.

- Яна — большая молодец, — сообщила «ФАКТАМ» владелица киевского центра 3/7, организовавшего тур, Виктория Лямец. — Как и Нажмудин, который вытащил девочку из воды. Нажмудин — тоже участник нашего Upgrade-тура. Он сам из Таллина, сейчас живет на Кипре. Наши друзья, находясь в чужой стране, спасли ребенка — это настоящее чудо! Их действия показали, что главное — это не только знания, но и умение применить свои навыки в жизни.

- С семьей девочки, которую спасли, будете общаться? — спрашиваю у Яны.

- Вряд ли получится. В первую очередь потому, что я не понимаю вьетнамский. Но надеюсь, что у них все будет хорошо и они больше не будут оставлять ребенка в бассейне без присмотра. Кстати, накануне этого случая у многих мамочек из нашей группы было плохое предчувствие. Это необъяснимо, но в тот день многие женщины почувствовали тревогу за своих детей. Слава Богу, все закончилось хорошо.

Что касается меня, то я уже планирую следующие Upgrade-туры. Уже побыла в Индии и во Вьетнаме, следующая на очереди Испания. Но это будет уже летом. А с понедельника возвращаюсь к работе в больнице.

