Женская сборная Украины по баскетболу с боем уступила действующим чемпионкам Европы

В субботу, 10 февраля, женская сборная Украины провела третий поединок отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года, финальная часть которого пройдет в Сербии и Литве. Очередным соперником подопечных черногорца Горана Бошковича выступил действующий чемпион Европы сборная Испании — главный фаворит группы F, в которой также выступают сборные Нидерландов и Болгарии.

Оба сегодняшних соперника стартовали с побед в квартете F, обыграв поочередно команды Болгарии и Нидерландов. При этом испанки по лучшей разнице мячей лидировали в группе перед сегодняшней встречей.

Несмотря на то, что пиренейки считались безусловным фаворитом сегодняшнего противостояния, сборной Украине удалось дать бой чемпионкам Европы. Выиграв первую четверть матча и провалив вторую, наши девушки догнали соперниц в четвертой заключительной десятиминутке, однако концовка встречи все же осталась за испанками. Итоговый счет — 72:68 в пользу действующих чемпионок Европы.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины сегодня стала Таисия Удоденко, которая набрала 21 очко и 10 подборов, на балл меньше — в активе Алины Ягуповой, отпраздновавшей вчера 26-летие.

Отбор на Евробаскет-2019. Группа F. Третий тур

Украина — Испания — 68:72 (21:15, 14:23, 18:19, 15:15)

Украина: Белоцерковская (2 + 4 подбора), Ягупова (20), Ольховик (12 + 3 перехвата), Радулович (9), Удоденко (21 + 10 подборов + 4 передачи + 7 потерь) — стартовый состав; Горобец, Науменко (2 + 5 подборов + 5 передач), Самбурская (2 + 4 подбора + 6 потерь), Яцковец

Испания: Палау (2), Шаргай (9 + 5 передач), Торренс (18 + 5 перехватов), Николс (12), Ндур (10) — стартовый состав; Касас (7), Домингес (7 + 4 передачи), Жиль (0 + 3 подбора), Родригес, Санчес (2).

Положение команд: 1. Испания — 6 очков (3 матча); 2. Украина — 5 очков (3); 3. Нидерланды — 2 (2); 4. Болгария — 2 (2).

В финальную стадию чемпионата Европы 2019 года выйдут восемь победителей восьми отборочных групп, а также шесть лучших команд, занявших в отборочных квартетах вторые места.

Свой следующий матч в отборе на Евробаскет-2019 сборная Украины проведет 14 февраля против команды Нидерландов. Эта встреча состоится в столичном Дворце спорта.

Напомню, что в первом матче отборочного цикла Евробаскета-2019 женская сборная Украины в гостях обыграла голландских спортсменок, а во втором — разгромила в родных стенах болгарок.