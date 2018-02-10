Работница харьковского банка присвоила 200 тысяч гривен умершей клиентки

Работнице одного из филиалов банка в Харькове было объявлено о подозрении в том, что она, используя служебное положение, завладела чужими деньгами. Об этом «ФАКТАМ» сообщил прокурор харьковской прокуратуры Александр Фильчаков:

«42-летняя работница банка как раз исполняла обязанности руководителя филиала, ушедшей в отпуск. Стала проверять счета и обнаружила, что с начала 2016 года на карточке одной из клиенток находится сумма в 200 тысяч гривен. Но вот уже больше года никто не пользуется этим банковским счетом. Злоумышленница навела справки про владелицу карточки. Оказалось, что 84-летняя женщина умерла больше года назад. Никто из родственников за деньгами покойной не обращался.

Тогда работница банка перевыпустила карточку старушки, установила собственный пин-код и вскоре сняла всю сумму.

Об этом стало известно правоохранителям. Было открыто уголовное производство. Вскоре суд изберет для нее меру пресечения. Прокуратура настаивает на домашнем аресте".

Сотрудницу банка уволили из финансового учреждения, едва узнали о преступлении, которое она совершила.