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На Житомирщине задержали педофила, который годами насиловал пасынка и родного сына

На Житомирщине задержали педофила, который годами насиловал пасынка и родного сына

Ленина БЫЧКОВСКАЯ, «ФАКТЫ» (Житомир)

10.02.2018 18:27 639

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На Житомирщине полиция задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в насилии над двумя детьми. Педофила уличил сельский председатель, который позвонил правоохранителям. По сообщению отдела коммуникации полиции Житомирской области, полицейские установили, что отец длительное время насиловал собственного сына 2007 г. р. и пасынка (сына сожительницы) 2004 г. н. Подозреваемый задержан, полиция настаивает на его содержании под стражей. Педофилу уже объявлено в подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас оба мальчика, одиннадцати и семи лет, находятся в лечебном учреждении. Детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Фото отдела коммуникации полиции Житомирской области

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

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