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В очереди на маршрутку в Киеве мужчина убил другого мужчину

В очереди на маршрутку в Киеве мужчина убил другого мужчину

Инф. «ФАКТОВ»

10.02.2018 18:59 574

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В субботу, 10 февраля, в Днепровском районе Киева мужчина ножом убил другого мужчину.

Об этом сообщает «Эспрессо».

Все потому, что в очереди на маршрутку, теперь уже мертвый человек, сделал замечание желающему зайти в салон без очереди.

Как рассказали свидетели происшествия, мужчина пытался пройти в автобус без очереди. Один из мужчин, которые стояли в очереди, сделал замечание этом пассажиру. Началась потасовка, после которой человек, который хотел сесть в маршрутку без очереди, достал нож и ударил своего оппонента в сердце.

Другие присутствующие люди вызвали на место инцидента карету скорой медицинской помощи. Однако медикам не удалось спасти раненого мужчину и он умер.

Нападавший скрылся в неизвестном направлении. На месте работают следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты.

Напомним, в Кривом Роге задержали троих бандитов, которые еще в январе похитили 20-летнего парня с целью выкупа.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

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