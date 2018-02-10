В очереди на маршрутку в Киеве мужчина убил другого мужчину

В субботу, 10 февраля, в Днепровском районе Киева мужчина ножом убил другого мужчину.

Об этом сообщает «Эспрессо».

Все потому, что в очереди на маршрутку, теперь уже мертвый человек, сделал замечание желающему зайти в салон без очереди.

Как рассказали свидетели происшествия, мужчина пытался пройти в автобус без очереди. Один из мужчин, которые стояли в очереди, сделал замечание этом пассажиру. Началась потасовка, после которой человек, который хотел сесть в маршрутку без очереди, достал нож и ударил своего оппонента в сердце.

Другие присутствующие люди вызвали на место инцидента карету скорой медицинской помощи. Однако медикам не удалось спасти раненого мужчину и он умер.

Нападавший скрылся в неизвестном направлении. На месте работают следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты.

Напомним, в Кривом Роге задержали троих бандитов, которые еще в январе похитили 20-летнего парня с целью выкупа.