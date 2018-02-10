Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Луганского

В зоне АТО с начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

«Сегодня напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск», — сообщают в штабе.

Так, на луганском направлении противник из 82-мм минометов и гранатометов различных видов более часа вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня — ранен один военнослужащий.