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Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Луганского

Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Луганского

Инф. «ФАКТОВ»

10.02.2018 19:42 61

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В зоне АТО с начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

«Сегодня напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск», — сообщают в штабе.

Так, на луганском направлении противник из 82-мм минометов и гранатометов различных видов более часа вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня — ранен один военнослужащий.

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