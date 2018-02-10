Российский миллиардер Дерипаска подал в суд на "секс-охотницу" Настю Рыбку

В субботу, 10 февраля, стало известно, что российский миллиардер Олег Дерипаска подал иск против Насти Рыбки, обвинив девушку в распространении информации о частной жизни.

В рамках обеспечительных мер иска Роскомнадзор заблокировал последнее расследование оппозиционера Алексея Навального в интернете, называемое «Секс-охотница разоблачает взяточника». Как уже сообщали fakty.ua, оно наделало много шума не только в России, но и в разных странах мира.

Ранее Роскомнадзор обязал целый ряд российских сайтов удалить фотографии и видеоматериалы, которые они взяли из расследования Навального.

Примечательно, что Дерипаска обвиняет Рыбку не в клевете, а в распространении информации частного характера. Тем самым миллиардер косвенно признает правдивость изложенных фактов не только в расследовании Навального, но и в книжке, написанной Настей.

Настя Рыбка и Олег Дерипаска на яхте в Норвегии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля отказался отвечать на вопрос журналиста, связанный с публикацией «Секс-охотница разоблачает взяточника». На вопрос, мог бы он прокомментировать скандал, Песков отреагировал следующей фразой: «Нет, не мог бы и не хотел бы этого делать».

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Сергей Приходько, фигурирующий в расследовании Навального, 9 февраля в разговоре с репортером РБК заявил следующее: «По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля. Политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе. Навальный смешал все возможное и невозможное — от моего друга (Олега Дерипаски) до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта».

Приходько подчеркнул, что судиться ни с кем не собирается. «Слишком много чести», — добавил он. «Достаточно того, что это сделают другие люди», — подчеркнул Приходько, имея в виду Дерипаску.