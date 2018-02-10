Идентифицированы останки двух граждан России, погибших на Луганщине

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины «Эвакуация 200», который проводят совместно отдел поисковой работы Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, Национальная полиция и общественная организация «Союз ветеранов Афганистана Луганщины», установлено, что двое из четверых погибших, найденных в сентябре 2017 года во время проведения поисковых работ вблизи поселка Средне-Теплое Станично-Луганского района, — граждане Российской Федерации. После проведения ДНК-экспертизы были найдены их родственники.

Останки идентифицированных тел переданы на временно неподконтрольную территорию Луганской области для окончательного захоронения на территории России.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что СБУ сообщила, что двоим информаторам боевиков «ЛНР» вынесены приговоры.