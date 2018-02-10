Коммунальщики залатали яму на Шулявском мосту в Киеве

Коммунальщики залатали яму на Шулявском мосту в Киеве, из-за которой было повреждено более 10 автомобилей.

Об этом сообщает 112 Украина.

Из ямы глубиной 25 сантиметров торчала арматура. Машины ремонтировали прямо на мосте, из-за чего образовалась пробка.

Напомним, в Киеве на Шулявском путепроводе из асфальта вылезла арматура. Там повредили колеса более 10 авто.