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Коммунальщики залатали яму на Шулявском мосту в Киеве

Коммунальщики залатали яму на Шулявском мосту в Киеве

Инф. «ФАКТОВ»

10.02.2018 21:49 89

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Коммунальщики залатали яму на Шулявском мосту в Киеве, из-за которой было повреждено более 10 автомобилей.

Об этом сообщает 112 Украина.

Из ямы глубиной 25 сантиметров торчала арматура. Машины ремонтировали прямо на мосте, из-за чего образовалась пробка.

Напомним, в Киеве на Шулявском путепроводе из асфальта вылезла арматура. Там повредили колеса более 10 авто.

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