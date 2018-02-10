Задержали парня, зарезавшего пассажира на остановке в Киеве

Парня, подозреваемого в убийстве пассажира на остановке, задержали в субботу, 10 февраля по горячим следам. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в патрульной полиции Киева.

«В полицию о происшествии сообщили врачи скорой помощи, которые прибыли по вызову к станции метро «Черниговская». К сожалению, пассажир, которого в очереди на маршрутку ударили ножом в сердце, скончался на месте.

Свидетели сообщили нам, что подозреваемый вел себя неадекватно и, возможно, находился под действием каких-то психотропных препаратов. Он хотел пройти в маршрутку без очереди, но один из пассажиров сделал ему замечание.

Подозреваемый тут же зашел в ближайший магазин, купил кухонный нож и вернулся к остановке. Там он, растолкав остальных пассажиров, подошел к мужчине, который сделал ему замечание, и ударил его в сердце. Трагедия произошла на глазах у жены потерпевшего.

После совершения убийства парень спокойно положил нож в карман и отправился в направлении автостанции к метро «Лесная». Свидетели сообщили патрульным приметы подозреваемого, что он был одет в черную куртку с зелеными вставками.

Вскоре подозреваемого задержали в тот момент, когда он заходил в подъезд одного из домов. В кармане у него был обнаружен кухонный нож. Кроме того, парень признался, что убил человека на остановке. Он задержан. С ним работают следователи", -- рассказали в патрульной полиции.

Пользователи сети «Интернет» уже установили личность подозреваемого в убийстве. Он воин-контрактник. В момент совершения преступления находился в увольнении.