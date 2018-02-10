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В смертельном ДТП под Киевом «Рено» сбросил автобус в кювет

В смертельном ДТП под Киевом «Рено» сбросил автобус в кювет

Василий Тальский, специально для «ФАКТОВ»

10.02.2018 23:13 114

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В субботу, 10 февраля, около пяти часов вечера на новой дороге, ведущей из столицы в Ирпень, произошло лобовое столкновение «Рено» и грузопассажирского буса.

По предварительным данным, водитель «Ивеко» двигался в сторону Киева, когда ему навстречу вылетел «Рено». Он сбросил тяжелый автобус в кювет, а сам остался на дороге. В результате происшествия погибли водитель и пассажир «Рено».

Еще один пассажир этой машины госпитализирован. В больнице также оказались водитель буса и его пассажир. Начато расследование причин этого трагического случая.

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