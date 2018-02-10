В смертельном ДТП под Киевом «Рено» сбросил автобус в кювет
В субботу, 10 февраля, около пяти часов вечера на новой дороге, ведущей из столицы в Ирпень, произошло лобовое столкновение «Рено» и грузопассажирского буса.
По предварительным данным, водитель «Ивеко» двигался в сторону Киева, когда ему навстречу вылетел «Рено». Он сбросил тяжелый автобус в кювет, а сам остался на дороге. В результате происшествия погибли водитель и пассажир «Рено».
Еще один пассажир этой машины госпитализирован. В больнице также оказались водитель буса и его пассажир. Начато расследование причин этого трагического случая.
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