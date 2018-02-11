Сборная Португалии сенсационно выиграла чемпионат Европы по футзалу

В столице Словении Любляне финишировал 11-й по счету чемпионат Европы по футзалу. В решающем матче сразились два представителя Пиренейского полуострова — семикратные чемпионы Старого Света испанцы и португальцы, которые ранее играли в финале лишь раз (в 2010 году они уступили. испанцам — 2:4).

На сей раз в присутствие на 12-тысячной «Арене Стожице» более 10 тысяч болельщиков сборная Португалии на последней минуте дополнительного времени сенсационно вырвала победу у гранда — 3:2 (Рикардиньо, 1, Б. Коэльо, 39, 50 -- Тольра, 19, Лин, 32), не позволив испанцам в восьмой раз став сильнейшей командой Европы.

Кстати, португальцы не только первый раз добыли «золото» Евро, но и впервые в истории обыграли соседей из Испании (с восьмой попытки!).

В поединке за третье место команда России, не попавшая в финал Евро впервые с 2010 года, одолела сборную Казахстана — 1:0 (Лима, 29).

Лучшим бомбардиром турнира с семью мячами стал капитан португальцев Рикардиньо (он же голеадор номер один в истории европейских первенств — 22 точных удара), который не смог доиграть финал из-за тяжелой травмы.

Ранее fakty.ua сообщали, что сборная Украины прекратила борьбу за медали на стадии четвертьфинала.