Названы имена трех финалистов национального отбора на «Евровидение-2018»

В прямом эфире каналов СТБ и UA. Перший состоялся первый полуфинал национального отбора на «Евровидение-2018». В нем приняли участие девять конкурсантов, троим из которых предстоит еще раз выступить в финале: «LAUD, «TheErised» и «Vilna». По результатам судейского и зрительского голосования именно их выступления достойны представлять Украину на «Евровидении», которое в этом году пройдет в Португалии.

Самый низкий бал от судей — 1 — достался группе «Kozaksystem». Бывшие участники проекта «Х-фактор» «Kazka» получили 4 бала, 8 баллов — Сергей Бабкин, а высший бал судьи поставили LAUD.

Зрительское голосование поставило самый низкий бал группе «TheВйо». На втором месте — Константин. Третье место — «Kozaksystem». 4-е место — Сергей Бабкин. Тройка лидеров по зрительскому голосованию — «TheErised» и «LAUD», «Vilna».

Национальный отбор открыло выступление бывшего участника «Голоса страны» Константина. В полуфинале выступили Сергей Бабкин, LAUD, группы «KAZKA», «Kоzaksystem», легенда 90-х «TheВйе».

— Финальный концерт без вас я не представляю, — сказал Андрей Данилко, обращаясь к музыкантам группы «TheВйо».

— Мы прокайфовали, — сказали музыканты группы «TheВйо». — Очень довольны своим выступлением. Играли не для жюри, а для зрителей.

Ведущий прямых эфиров национального отбора Сергей Притула, как и в прошлом году, блистал отличным чувством юмора. На его «острый язычок» попались не только участники, но и судьи проекта Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов.

— Вы феноменальный человек! — говорил Сергей, обращаясь к Данилко. — Много говорите о конкурсантах, но зрители запомнят только вашу фразу: «Я не люблю поющих детей».

— Мне нравится, что в этом нацотборе много мужского вокала, — призналась Джамала. — По-моему, получился просто сумасшедший концерт. Я счастлива и даже танцевала.

— Я солидарен со всеми участниками, — сказал музыкальный продюсер национального отбора Руслан Квинта. — Каждый показал высокий уровень, я рад за них.

Приглашенной звездой полуфинала стала группа «О.Торвальд», которая в прошлом году представляла Украину на «Евровидении» и заняла 24-ое место.

— Я ни о чем не жалею, — сказал солист группы Евгений Галич. — Мое пожелание всем конкурсантам — слушайте жюри.