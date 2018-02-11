Взрыв на карнавале в Боливии: среди погибших есть дети
Вечером 10 февраля в Боливии во время карнавала в городе Оруро произошел взрыв. Не менее шести человек погибли и 28 получили ранения. Среди погибших — четыре ребенка. Пострадавшие доставлены в госпитали.
Полиция заявила, что взорвался газовый баллон в уличной палатке с едой. Раскаленное масло со сковороды попало на газовый шланг, расплавило его, после чего произошла утечка, и последовал взрыв.
Президент Боливии Эво Моралес в своем микроблоге в Twitter выразил соболезнования близким погибших.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”