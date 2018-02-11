Взрыв на карнавале в Боливии: среди погибших есть дети

Вечером 10 февраля в Боливии во время карнавала в городе Оруро произошел взрыв. Не менее шести человек погибли и 28 получили ранения. Среди погибших — четыре ребенка. Пострадавшие доставлены в госпитали.

Полиция заявила, что взорвался газовый баллон в уличной палатке с едой. Раскаленное масло со сковороды попало на газовый шланг, расплавило его, после чего произошла утечка, и последовал взрыв.

Президент Боливии Эво Моралес в своем микроблоге в Twitter выразил соболезнования близким погибших.