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В зоне АТО зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня

В зоне АТО зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня

Инф. «ФАКТОВ»

11.02.2018 8:04 45

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За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

На Луганском направлении, в вечернее время, противник несколько часов, с небольшими перерывами, вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское. В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.

Минометы такого же калибра, а также вооружения БМП, гранатометы и пулеметы оккупанты несколько раз применили вблизи Светлодарска. Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ неподалеку Новоалександровки.

На Донецком направлении враг из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям украинских защитников вблизи Талаковки.

Напомним, в зоне АТО с начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск.

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