ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.11 февраля 2018

Впервые я обратил внимание на то, что изображение единорога часто используется в гербах, во время кратковременного пребывания нашей делегации на канадском полуострове Ньюфаундленд. Было это много лет назад. Мы возвращались в Киев после недельной поездки по целому ряду провинций этой необыкновенно красивой и дружелюбной по отношению к украинцам страны. Мои попытки расспросить людей знающих, какое отношение к бесконечным заснеженным просторам имеет диковинная лошадка с острым рогом на голове тогда, помнится, так ничем и не закончились. Ни гаджетов, ни мобильных устройств тогда еще не было, поэтому разгадку необычного мифического образа пришлось отложить на потом.

Во время зарубежных поездок все чаще стал обращать внимание на присутствие загадочного животного и на других гербах — Шотландии, например, или Великобритании. Оказалось, единорог издавна считался геральдическим символом осторожности, благоразумия, чистоты, строгости и суровости. На Западе впервые об однорогом животном узнали в 5 веке до нашей эры после написания известным лекарем Птесием книги об Индии. В ней он рассказал о диких индийских ослах, у которых во лбу был рог, голова у них была красного цвета, а глаза голубые. Смеялись все. Кроме греческого философа Аристотеля, в своей ''Истории о животных'' подтвердившего существование именно таких индийских ослов.

Вскоре в Европе стали появляться и сами, собственно, рога единорога. Перетертые в порошок, они использовались придворными лекарями и служили, по их словам, исцелением практически от любых болезней. Покупка целого рога была под силу только самым богатым людям. Известно, что Елизавета I Английская приобрела такой рог в середине XVI века за небывалые в то время деньги — 10 тысяч фунтов.

Дабы не перегрузить вас информацией о столь интересном для меня мифическом животном, я упомяну еще лишь о том, что образ его достаточно часто использовался в литературе и искусстве. Мне, например, в разные годы посчастливилось наслаждаться созерцанием и знаменитого гобелена ''Охота на единорога'' в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, и триптиха ''Сад земных наслаждений'' давно любимого мною Иеронима Босха в мадридском музее ''Прадо''. У Босха в левой части триптиха представлены сразу аж три вида единорогов — ''шотландский'' белый, оленеподобный бурый и единорог с туловищем рыбы, плавающий в пруду…

Существует много версий того, почему в изобразительном искусстве в сюжетах с единорогом часто используют образ принцессы (девственницы). Во всяком случае, ни одна из этих версий не показалась мне интересной настолько, чтобы пересказом ее отнимать у вас время выходного дня. Замечу только, что эта фарфоровая работа встречается довольно редко. Не говоря уже о том, что есть еще один авторский вариант сюжета, о котором даже опытным коллекционерам мало известно. В нашей коллекции собраны оба варианта. А найдены они были в разные годы в Испании и Шотландии, как это чаще всего бывает, совершенно случайно.

Сегодняшним именинникам совершенно не случайно желаю добра и счастья. И увлекательных поисков прекрасного. И счастья наслаждения найденным. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

ПРИНЦЕССА И ЕДИНОРОГ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1991 — 1992

Скульптор: Joan Coderch

Размер: 28×33 cm

Лимитированная серия 1500 изделий