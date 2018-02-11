В двух соседних американских штатах в один день жертвами стрельбы стали семь человек

В субботу, 10 февраля, в округе Джонсон (штат Кентукки) служба 911 получила звонок от местных жителей, которые сообщили о стрельбе в городке Пейнтсвилл. Звонок был перенаправлен окружному шерифу. Он немедленно отправил по указанному адресу своих помощников.

Как сообщает канал Fox News, офицеры обнаружили в квартире два трупа. Тела лежали в крови на кухне. Свидетели заявили, что видели выбежавшего из дома мужчину, который уехал на автомобиле.

Шериф Дуэйн Прайс поднял на ноги всех, кто был в его распоряжении. Машину, в которой скрылся подозреваемый, вскоре обнаружили стоящей возле другого многоквартирного дома в Пейнтсвилле.

Помощники шерифа и сам Прайс совершили обход всех квартир и обнаружили в одной из них еще три трупа. Пока окружной шериф назвал только одно имя — Джозеф Никелл. Это подозреваемый. Прайс уверен, что Никелл застрелил четырех человек по двум адресам, после чего покончил с собой.

«За 34 года моей службы я впервые сталкиваюсь с таким случаем», — заявил окружной шериф. Мотив преступления выясняется.

В тот же день, 10 февраля, в соседнем с Кентукки штате Огайо неизвестный застрелил двух офицеров полиции, которые прибыли по вызову в многоквартирный дом в городе Уэстервилл. Звонивший в службу 911 сообщил о возможном случае домашнего насилия. Как только 54-летний Энтони Морелли и 39-летний Эрик Джоэринг позвонили в дверь указанной квартиры, по ним кто-то открыл огонь. Джоэринг скончался на месте. Морелли доставили в больницу, где он умер от полученных ранений.

Подозреваемый в убийстве полицейских сбежал.