Производство санитарных "Богданов" приостановили из-за недостатков
Министерство обороны Украины решило приостановить заказ на производство санитарных автомобилей Богдан 2251, чтобы устранить выявленные недостатки технической, эксплуатационной и медицинской частей.
Об этом сообщает оборонное ведомство.
В первую очередь речь идет об устранении неисправностей топливной системы, ходовой части и медицинского кунга.
В ближайшее время будут сформированы три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон для отработки предложений по устранению выявленных недостатков и совершенствованию санитарных автомобилей.
«Конечным результатом совместной работы представителей волонтерских и общественных организаций, должностных лиц Министерства обороны Украины будет обеспечение медицинской службы Вооруженных Сил Украины надежным и высококачественным санитарным автомобилем класса А», — говорится в заявлении Минобороны.
Напомним, в Украину начали ввозить нерастаможенные машины по цене дешевых мотоциклов.
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