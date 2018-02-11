Производство санитарных "Богданов" приостановили из-за недостатков

Министерство обороны Украины решило приостановить заказ на производство санитарных автомобилей Богдан 2251, чтобы устранить выявленные недостатки технической, эксплуатационной и медицинской частей.

Об этом сообщает оборонное ведомство.

В первую очередь речь идет об устранении неисправностей топливной системы, ходовой части и медицинского кунга.

В ближайшее время будут сформированы три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон для отработки предложений по устранению выявленных недостатков и совершенствованию санитарных автомобилей.

«Конечным результатом совместной работы представителей волонтерских и общественных организаций, должностных лиц Министерства обороны Украины будет обеспечение медицинской службы Вооруженных Сил Украины надежным и высококачественным санитарным автомобилем класса А», — говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, в Украину начали ввозить нерастаможенные машины по цене дешевых мотоциклов.